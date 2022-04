Flandre: deux Français perdent la vie dans un accident de la route

Deux jeunes Français sont décédés, dans la nuit de vendredi à samedi, dans un grave accident de la route à Rekkem, une section de la ville de Menin, a indiqué samedi la division de Courtrai du parquet de Flandre occidentale. Les victimes ont percuté à vive allure le pilier d’un pont.

L’accident s’est produit vers 3h40 du matin sur la N58 à Rekkem. Le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule dans le complexe de bretelles d’entrée et de sortie de la E17 et a fini sa course contre le pilier d’un pont. Malgré l’intervention rapide des services de secours, il était trop tard pour les deux occupants du véhicule, qui sont morts sur place des suites de la collision.