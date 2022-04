«C’est le meilleur attaquant du monde»: Papin encense Karim Benzema (vidéo)

Dans une interview, Jean-Pierre Papin, ancien attaquant de l’équipe de France, a confié son admiration pour Karim Benzema, qui n’en finit plus d’impressionner. Cette saison, le Français a déjà inscrit 37 buts et 13 passes décisives en 36 apparitions toutes compétitions confondues. Rien que ça !

Actuellement sur un petit nuage, le buteur du Real est à la fois encensé par ses coéquipiers et par ses adversaires. Mais également par d’anciennes stars du ballon rond, comme Jean-Pierre Papin. « Pour moi, c’est aujourd’hui le meilleur attaquant du monde, le meilleur numéro neuf. Il a pris un grade là en quelques mois qu’il n’avait jamais eu auparavant. Ça l’a renforcé dans plein de choses. Il a dit lui-même qu’il a appris à se muscler, il arrive maintenant à jouer de la tête. On apprend dans le football. Si on veut rester le plus longtemps possible il faut que le corps suive, Karim l’a bien compris », explique l’ancien avant-centre de l’OM, de l’AC Milan et du Bayern dans une interview donnée à Europe 1.