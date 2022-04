Guerre en Ukraine: les exigences de Vladimir Poutine pour stopper l’invasion russe

« La partie ukrainienne a adopté une approche plus réaliste des questions liées au statut neutre et dénucléarisé de l’Ukraine », a dit M. Medinski. Le négociateur en chef ukrainien, David Arakhamia, avait affirmé samedi que Moscou avait accepté « oralement » toutes les positions ukrainiennes, « sauf en ce qui concerne la question de la Crimée ».

Le négociateur en chef russe dans les pourparlers de paix avec l’Ukraine, Vladimir Medinski, a salué dimanche une position « plus réaliste » selon lui de Kiev, prêt sous conditions à accepter un statut neutre du pays réclamé par Moscou.

À lire aussi Guerre en Ukraine: l’intense (et épineuse) mobilisation de la justice internationale

Les exigences de la Russie pour stopper l’invasion

En effet, les négociations de paix entre la Russie et l’Ukraine continuent sur les thématiques de la « démilitarisation de l’Ukraine et dénazification », a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Outre une éventuelle neutralité de l’Ukraine, et les garanties de sécurité associées, les discussions portent également sur la « reconnaissance des réalités territoriales actuelles ».