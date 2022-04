«Imagine t’es Ronaldo et ton capitaine est Maguire…»: Alphonso Davies pas tendre avec le défenseur anglais (vidéo)

Alphonso Davies ne manie pas la langue de bois, c’est maintenant certain… Lors d’un live sur son compte Twitch, le défenseur du Bayern Munich a fait comprendre à sa façon ce qu’il pensait de Harry Maguire. Alors qu’il jouait au mode Ultimate Team de FIFA 22, le Canadien est tombé sur le capitaine de Manchester United au moment d’ouvrir un pack de joueurs. Il s’est alors lâché en plein direct : « Les gars, pouvez-vous imaginer, pouvez-vous imaginer… Tu es (Cristiano) Ronaldo, l’un des plus grands joueurs de tous les temps, du XXIe siècle. Et ton capitaine est Harry Maguire. Il l’appelle « capitaine ». Donnez-lui (à Ronaldo) le leadership. Je ne me moque pas de Maguire, mais Ronaldo devrait porter le brassard. »

Une prise de position que semble assumer le Canadien. Même si ces propos pourraient être considérés comme un manque de respect envers l’ancien défenseur de Leicester, ils ont au moins le mérite d’être clair. Fortement critiqué depuis son arrivée à Manchester, il est aujourd’hui de nouveau en plein doute malgré un dernier Euro réussi. Il enchaîne les prestations décevantes au sein d’une équipe à la peine (United est seulement 7e de Premier League après 30 journées) et personne ne se prive pour lui tomber dessus outre-Manche. Malgré ça, il conserve encore la confiance de son coach, Ralf Rangnick, mais aussi de son sélectionneur Gareth Southgate.