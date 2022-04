Guerre en Ukraine: les combats se poursuivent à l’est

Le président russe Vladimir Poutine est à la recherche d’une « victoire » pour le 9 mai, date anniversaire de la capitulation de l’Allemagne nazie en 1945. Et au moins 52 personnes ont été tuées dont cinq enfants, selon un dernier bilan des autorités locales, dans une frappe vendredi à Kramatorsk (Est).

Les forces russes concentraient leurs efforts sur les zones séparatistes du Donbass, au 45e jour de la guerre, mais les événements militaires passaient au second plan après la frappe d’une gare de la région qui suscitait l’indignation internationale.

Voici un point de la situation, à partir d’éléments des journalistes de l’AFP sur place et de déclarations officielles ukrainiennes et russes, de sources occidentales, d’analystes et d’organisations internationales.

L’Est

« Les opérations russes continuent de se concentrer sur la région du Donbass, Marioupol et Mykolaïv, soutenues par des lancers en Ukraine de missiles de croisières par les forces navales », selon le ministère britannique de la Défense. « Mais les ambitions russes d’établir un couloir entre la Crimée et le Donbass continuent d’être contrecarrées par la résistance ukrainienne ».

Moscou a démenti être responsable de la frappe sur Kramatorsk, affirmant ne pas disposer du type de missile qui aurait été utilisé, avant de dénoncer une « provocation » ukrainienne.

« Les forces ukrainiennes continuent de repousser quotidiennement les assauts russes dans les districts de Donetsk et Lougansk », affirme l’Institut américain pour l’étude de la guerre (ISW), qui évoque aussi des attaques russes au sud d’Izyoum, vers Slovyansk et Barvinkove, mais sans prise de territoires supplémentaires.

Le Sud

De source militaire occidentale, il resterait encore 3.000 soldats ukrainiens à l’intérieur de la ville de Marioupol, en position défensive, notamment dans une usine sidérurgique équipée de profonds souterrains.

Contrôler totalement la ville « prendra du temps », a reconnu vendredi Edouard Bassourine, représentant des forces séparatistes pro-russes de Donetsk, sur la chaîne russe Pervyi Kanal.

Les Ukrainiens contiennent les assauts dans le sud-ouest et l’est de la Marioupol, en particulier le port et l’usine métallurgique d’Azovstal, selon l’ISW.

Kiev et le Nord

La région de Soumy, frontalière de la Russie dans le nord-est de l’Ukraine, a été totalement « libérée » des forces russes, a annoncé vendredi le chef de l’administration régionale Dmytro Jivitsky.

La Russie a désormais totalement évacué le nord de l’Ukraine pour basculer son effort vers l’Est, laissant derrière elle des villes ravagées et des accusations de violences extrêmes contre les civils.

L’Ouest

Situés loin du front, Lviv et l’Ouest de l’Ukraine sont rarement visés par des bombardements depuis le début de l’invasion russe le 24 février.

Bilan humain

Aucun bilan récent des victimes civiles n’est disponible mais il atteint à l’évidence – et a minima – plusieurs milliers. La récente découverte de nombreux cadavres à Boutcha, près de Kiev, a provoqué une indignation internationale.

A Marioupol (sud-est), cité portuaire assiégée et dévastée par l’armée russe depuis fin février, le « nouveau maire » proclamé par les forces pro-russes a annoncé jeudi qu’« environ 5.000 personnes » étaient mortes parmi la population civile. Les autorités ukrainiennes avancent des bilans beaucoup plus lourds.

Sur le plan militaire, les fourchettes sont extrêmement larges. Jeudi, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a évoqué des « pertes importantes » au sein des forces russes déployées en Ukraine, mais sans les quantifier.

Fin mars, Moscou avait reconnu la mort de 1.351 soldats pour 3.825 blessés, premiers chiffres depuis plus de trois semaines.

Les sources occidentales parlent à l’unisson de plusieurs milliers de morts côté russe, Kiev allant même jusqu’à 12.000.