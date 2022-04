Leandro Trossard, buteur, participe à la victoire de Brighton face à Arsenal (vidéo)

Le Diable rouge a ouvert le score face aux Gunners, inscrivant son 5e but de la saison.

Brighton n’est pas une équipe particulièrement prolifique cette saison et reste sur une série de sept matches sans victoire (six défaites et un partage). Mais ce samedi à l’occasion de la 32e journée de Premier League, les Seagulls sont parvenus à décrocher une belle victoire 1-2. Un Diable rouge n’est pas étranger à ce succès.

Esseulé dans le rectangle, Leandro Trossard hérite d’un ballon de Enock Mwepu à la 28e minute. De quoi lui laisser l’opportunité d’ajuster son tir et de propulser le cuir au fond des filets, trompant aisément Aaron Ramsdale.