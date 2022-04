Espace: la première mission spatiale entièrement privée est arrivée à la Station spatiale internationale

Trois hommes d’affaires et un ancien astronaute sont partis à bord d’une fusée SpaceX. Ils resteront un peu plus d’une semaine dans l’espace.

La première mission spatiale entièrement privée, composée de trois hommes d’affaires et d’un ancien astronaute partis à bord d’une fusée de SpaceX, est arrivée tôt samedi à la Station spatiale internationale (ISS) où elle restera un peu plus d’une semaine.

Tout sourire, pouces souvent levés dans leurs uniformes noir et bleu, le commandant de la mission Ax-1, l’Américano-Espagnol Michael Lopez-Alegria, le Canadien Mark Pathy, l’Américain Larry Connor et l’Israélien Eytan Stibbe sont sortis l’un après l’autre de la capsule Dragon de SpaceX. Ils ont été accueillis par des accolades des membres d’équipage de l’ISS et des flashes d’appareil photo.