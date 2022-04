Chelsea inflige un cinglant 0-6 à Southampton sans Romelu Lukaku, blessé (vidéos)

Chelsea s’est promené sur la pelouse de Southamption ce samedi lors de la 32e journée de Premier League. Les Blues ont étrillé les locaux en s’imposant sur le score de 0-6. Romelu Lukaku n’était pas de la partie, absent en raison d’une blessure.

À la mi-temps, Fraser Forster, le gardien des Saints, s’était déjà incliné sur des frappes imparables de Marcos Alonso (3e) et Mason Mount (16e) et n’avait rien pu faire face à Timo Werner (26e) et Kai Havertz (31e).

C’était la débandade au St Mary’s Stadium où Werner (49e) et Mount (54e) se sont payé un doublé. Au classement, les Blues occupent la 3e place (62 points) et Southampton est 13e (36 points).