Remco Evenepoel était si près du but

Menacé par l’entièreté de l’équipe britannique Ineos, Le contexte n’était pas simple pour Remco Evenepoel dans l’ambiance légèrement pluvieuse du départ d’Eibar. Depuis la ville, on ne distinguait d’ailleurs pas le sommet d’Arrate, où le Tour du Pays Basque se conclut souvent, car d’épais nuages recouvraient la butte décisive de cette épreuve. Une montée insolente, abrupte, passée dans un premier temps par son côté le plus exigeant, ensuite par sa pente plus « roulante ». C’est dans la première des deux ascensions que le sort du Belge a été scellé. Encerclé par l’équipe Ineos qui bénéficiait d’un pion en plus, Evenepoel se retrouva très vite dans un effectif diminué du côté de Quick Step, avec Vansevenant et Alaphilippe comme derniers remparts défensifs. Mais les munitions s’estompèrent d’un coup dès l’accélération d’un certain Primoz Roglic qui déclencha les hostilités au profit de son équipier Vingegaard sur le versant le plus pentu d’Arrate.