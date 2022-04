Guerre en Ukraine: davantage d’aide militaire, la réputation «entachée» de Poutine… voici les déclarations de Boris Johnson à Kiev

Les atrocités commises à Boutcha, petite ville près de Kiev où de nombreux cadavres de personnes habillées en civil ont été retrouvés après le retrait de troupes russes, ont « entaché de façon permanente » la réputation du président russe Vladimir Poutine, a déclaré samedi le Premier ministre britannique Boris Johnson.

« Ce que Poutine a fait à Boutcha et Irpin sont des crimes de guerre et ont entaché de façon permanente sa réputation et la représentation de son gouvernement », a-t-il fustigé lors d’une conférence de presse à l’issue d’une visite surprise à Kiev où il a rencontré Volodymyr Zelensky.