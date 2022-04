Eupen finit sa saison par une défaite à domicile contre Ostende, réduit à dix

Alors que tous les matches de la 34e et dernière journée de la phase classique se jouent simultanément dimanche, deux d’entre eux sans réel enjeu ont été avancés à ce samedi. Ostende a remporté le premier à Eupen alors qu’il a joué à dix après l’exclusion de Kyle Duncan (28e). Thierry Ambrose (38e, 0-1) et Alessandro Albanese (81e) ont permis aux Kustboys de terminer sur une bonne note (37 points, 12e) tandis que les Pandas terminent la saison en 16e position (32 points). À 20h45, l’Antwerp, qui est assuré de participer aux playoffs 1 (62 points, 3e) reçoit le Cercle (44 points, 10e).

Pour ce dernier match de la saison, Michael Valkanis n’a pu compter sur Stef Peeters, Benoît Poulain et Carlos Embalo, blessés, et Jordi Amat suspendu. Chez les Kustboys, Yves Vanderhaeghe a dû faire face aux blessures (Anton Tanghe, Cameron McGeehan, Robbie D’Haese, Maxime D’Arpino et Steven Fortes) et à la suspension de Makhtar Gueye.