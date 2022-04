Colruyt demande à ses clients de ramener certains produits: «Ne les consommez pas»

Comme les autres supermarchés du pays, Colruyt a dû prendre des mesures pour rappeler les produits Kinder pour cause de salmonelle. L’enseigne a décidé d’alerter tous ses clients, afin de toucher ceux qui auraient pu rater l’information dans les médias.

Si vous êtes clients chez Colruyt, vous avez sans doute reçu cet email : « Chère Cliente, Cher Client. Par mesure de précaution, en raison d’un lien possible entre certains produits Kinder et quelques cas de salmonelle signalés, Ferrero a décidé, en concertation avec l’AFSCA, l’agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, de retirer tous les lots des produits concernés de la vente. Ces produits sont mentionnés ci-dessous. Si vous avez acheté un ou plusieurs de ces produits, ne les consommez pas et rapportez-les en magasin, où ils vous seront remboursés. »