Tesla: l’incroyable inauguration d’une nouvelle méga-usine avec Elon Musk (vidéo)

Des invitations par milliers, un patron adulé par ses fans et un décor de discothèque: l’inauguration de la nouvelle usine Tesla à Austin jeudi a eu des allures de concert de star, dans la tradition désormais rodée d’Elon Musk, qui célèbre la croissance hors norme de son entreprise et son implantation au Texas, loin de la culture californienne.

Baptisée «Giga Texas», l’usine couvre un terrain équivalent à une centaine de terrains de football. Opérationnelle depuis fin 2021, c’est la cinquième «méga-usine» de Tesla, après celles du Nevada, de New York, Shanghai et Berlin. Le bâtiment est «plus long que le Burj Khalifa», a ssuré Elon Musk, en référence au plus haut gratte-ciel au monde, situé à Dubai. «C’est l’usine automobile la plus sophistiquée jamais vue sur terre», a-t-il ajouté. «Les matériaux entrent d’un côté, les voitures en sortent de l’autre».

Il a passé en revue les futurs produits de la marque de véhicules électriques haut de gamme, comme le pick-up Cybertruck, dont la production doit commencer en 2023 ou le robot humanoïde Optimus, qui «fera ce que les humains ne veulent pas faire». L’entrepreneur a aussi de nouveau promis un «robot-taxi» complètement autonome.