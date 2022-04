Météo: alerte jaune pour chaussées glissantes cette nuit

Cette nuit, le gel s'installera dans l'est et également par endroits dans le centre du pays. Suite aux dernières averses, des plaques de glace se formeront par endroits, essentiellement dans les régions situées au sud du sillon Sambre et Meuse, prévient l’IRM. L’alerte jaune commencera ce dimanche 10 avril à minuit et se prolongera jusqu’à 9h.

Les températures redescendront entre 0 et -3 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, voire parfois plus bas dans certaines vallées de l'Ardenne, aux alentours de 0 degré dans le centre du pays et de +2 ou +3 degrés en bord de mer. Le vent sera faible et glissera de l'ouest au sud-ouest.