L’Antwerp partage l’enjeu contre le Cercle et perd de précieux points avant les playoffs

Dans un match dénué d’enjeu lors de cette 34e et dernière journée de la phase classique de la D1A, l’Antwerp et le Cercle de Bruges ont partagé l’enjeu (1-1) samedi soir au Bosuil.

Assuré de terminer dans le top 4, et donc de jouer les Champions playoffs, le Great Old a ouvert le score au retour des vestiaires via Michel-Ange Balikwisha (1-0, 48e), servi par le Suisse Michael Frey. Le Cercle a égalisé à l’entame du dernier quart d’heure grâce à Ahoueke Denkey (1-1, 76e).