Guerre en Ukraine: des bombardements dans l’est samedi, au moins cinq morts

Cinq personnes ont été tuées et cinq autres blessées samedi dans des bombardements russes dans l’est de l’Ukraine, région qui s’attend à une offensive russe majeure, a indiqué dans la soirée le gouverneur régional sur Telegram.

«Aujourd’hui, cinq personnes sont mortes à la suite des frappes russes dans la région de Donetsk. (...) Cinq autres personnes ont été blessées «, a déclaré Pavlo Kyrylenko. Quatre civils ont été tués à Vougledar, à 60 kilomètres au sud-ouest de Donetsk, et un autre à Novomikhaïlivka, un village voisin. Les combats sont de plus en plus rudes dans cette région, sur fond de potentielle offensive majeure russe.