Premier League: Guardiola-Klopp, le duel de la décennie

2013-2015 : en Allemagne, avantage Guardiola

La première confrontation entre les deux managers, le 27 juillet 2013 en Supercoupe d’Allemagne, correspond au premier match officiel de Guardiola avec le Bayern Munich, après une année sabbatique.

Le Borussia Dortmund de Klopp, qui reste sur une finale de Ligue des champions perdue face aux Bavarois, alors dirigés par Jupp Heynckes (2-1), remporte une victoire nette (4-2).

Mais la suite donnera raison à l’Espagnol, qui gagnera deux fois la Bundesliga et une fois la Coupe, aux dépens du BVB de Klopp (2-0), qui quitte la Ruhr en 2015.

2016-2017 : Klopp marque son territoire

Arrivé sur les bords de la Mersey en octobre 2015, Klopp connaît une première saison mitigée, avec une finale d’Europa League perdue contre Séville (3-1) et une décevante 8e place en championnat.

La saison suivante, sa première confrontation contre Guardiola en Angleterre devient la première victoire référence de son ère à Anfield (1-0), contre une formation qui propose déjà le jeu le plus chatoyant du pays. Les deux formations se qualifieront pour la Ligue des champions suivante, mais en restant à distance du champion Chelsea.

2017-2018 : Guardiola met tout le monde d’accord

Le 9 septembre 2017, Manchester City envoie un message fort en étrillant Liverpool (5-0), qui lance le club vers le titre – le premier de son mandat chez les « Sky Blues ».

L’arrivée du défenseur central néerlandais Virgil Van Dijk à mi-saison marque le principal tournant de l’ère Klopp. Cette nouvelle assise défensive permettra aux Reds d’éliminer City en quarts de Ligue des champions (3-0, 2-1) et d’aller jusqu’en finale (défaite 3-1 face au Real Madrid).

2018-2019 : le duel s’intensifie

Guardiola et Klopp livrent la course pour le titre la plus haletante de ces dernières années dans les grands championnats. Un nul et une victoire en confrontation directe permettent à l’Espagnol de prendre progressivement le dessus, et de ne plus lâcher la première place à partir du mois de mars, avec un point d’avance au soir de la 38e journée.

La différence de buts cumulée des deux équipes atteint +139, signe de leur supériorité écrasante sur les autres équipes. Liverpool remporte parallèlement la Ligue des champions face à Tottenham (1-0) et prend date pour la saison suivante.

2019-2020 : Liverpool champion à huis clos

Les Reds gardent le même rythme et s’octroient leur premier titre après trente ans de disette. Ils célébreront leur succès devant des tribunes vides, au début de l’été, après trois mois de suspension des compétitions pour cause de Covid-19. City termine à 19 longueurs, après avoir commencé à décrocher le 10 novembre 2019 à Anfield (défaite 3-1).

2020-2021 : Guardiola remercie son banc

Jürgen Klopp paie cash le manque de profondeur de son effectif avec une série de blessures à partir de l’automne, notamment celle de Van Dijk, dont il doit se passer jusqu’en fin de saison. Les vagues de contaminations au Covid réduisent encore sa marge de manœuvre.