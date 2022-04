Leclerc vainqueur autoritaire du GP d’Australie: «La première course où je peux contrôler»

« En F1, c’est la première course où je peux contrôler », a analysé Leclerc. « Bien sûr, j’ai effectué un bon travail durant tout le week-end, mais ce n’aurait pas été possible sans une voiture au top. En condition de course, nous étions incroyables. Nous avons pu gérer les pneus. Je suis très heureux. »

Leclerc profite des abandons de son équipier Carlos Sainz et de Verstappen pour prendre le large au championnat, où il compte désormais 34 points d’avance sur son plus proche poursuivant, George Russell (Mercedes). Et ce, alors que la prochaine course se tiendra à Imola devant des ’tifosi’ acquis à sa cause. « Nous ne sommes qu’au troisième Grand Prix, c’est difficile de penser au championnat », a relativisé le Monégasque. « Mais nous avons une excellente voiture, qui a l’air fiable, et pour l’instant nous avons toujours été là. Nous espérons continuer comme ça. De la sorte, nous pourrons viser le titre. Je suis tellement content après deux années difficiles pour l’équipe et pour moi. »