Colruyt, Delhaize, Carrefour...: ces produits rappelés ces derniers jours

Kinder

L’Afsca a décidé de rappeler de manière exhaustive tous les produits de types ’Kinder Surprise’, ’Kinder Surprise Maxi’, ’Kinder Mini Eggs’ ’Schoko-bons’, indépendamment des lots ou dates de péremption. L’Afsca demande donc aux consommateurs de ne consommer aucun produit susmentionné et appelle les entreprises de distribution à retirer toutes ces friandises des rayons. Ces produits ont été vendus dans toutes les grands magasins.

Verstegen

L’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (Afsca) a procédé vendredi au rappel de différents produits de la marque Verstegen.

Il s’agit d’épices Gemalen Citroengras, Java blend voor Nasi/Bami met gember en citroengras, Mix Saté, Mix Nasi/Bami goreng de la marque Verstegen vendus jusqu’au 7 avril.

Ces produits ont été vendus via les magasins Jumbo et Albert Heijn.

Albert Heijn a par ailleurs également rappelé la viande de plateau « gourmetschotel », vendue elle jusqu’au 8 avril, contenant elle aussi de la citronnelle possiblement contaminée.

Smartmat

Smartmat a décidé de retirer de la vente le colis-repas « One Meal Box » avec viande et le rappelle aux consommateurs en raison de la présence possible de salmonelle dans les 300 grammes de lamelles de bœuf mariné thaï (épicées avec de la citronnelle), a annoncé l’entreprise samedi.

Le rappel concerne le produit « One Meal Box » comprenant le « plat de riz avec bœuf mariné et poivron » avec les numéros de lot 220404 et 220405. Les colis-repas, qui affichent comme date de péremption les 10 et 11 avril 2022, ont été commercialisés dans différents magasins Okay entre le 4 et le 11 avril 2022.

Pour de plus amples informations, les clients peuvent s’adresser au service clientèle de Smartmat via le numéro 09/298.05.10 ou par mail via l’adresse foodlover@foodbag.be.

Delhaize

La chaîne de magasin a rappelé le produit « Triangle Mozzarella pesto (170g) de la marque Delhaize » en raison de la présence possible de salmonelle. Les informations sur l’article concerné. Code EAN : 5400119538275. A consommer de préférence avant le : 07-04-2022 et 08-04-2022. Période de commercialisation : du 01/04/2022 au 06/04/2022 inclus

Par ailleurs, Delhaize rappelle des barquettes de merguez d’agneau en raison d’une date de péremption erronée, indique samedi par communiqué l’enseigne au lion.

Il s’agit des merguez 100 % agneau Celtic de la marque Delhaize avec pour code EAN 2250491003808 et, qui porte comme numéro de lot le 146311. La viande a été commercialisée entre le 5 et le 7 avril 2022.