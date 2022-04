Pro League: comment suivre tous les matchs de la dernière journée en direct vidéo

Si vous ne voulez rien manquer des buts de la journée, rendez-vous sur Eleven Pro League 1 où un multi-live aura lieu.

Les rencontres du Club de Bruges et d’Anderlecht seront, elles, diffusées respectivement sur Eleven Pro League 2 et 3. Pour les autres rencontres, comme celle du Standard, par exemple, il faudra se rendre sur le site internet d’Eleven ou avoir le décodeur Proximus qui a bien plus de canaux de diffusion.

Contrairement à la fin de la phase classique de la saison dernière (où, pour rappel, les spectateurs n’étaient pas admis dans les stades), Eleven Sports ne fera pas de cadeau et n’offrira pas les rencontres gratuitement.

Voici un récapitulatif :