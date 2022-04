Présidentielle française: les bureaux de vote du Heysel à Bruxelles pris d’assaut (photos)

En 2017, les Français de Belgique étaient un peu plus de 46.500 à avoir déposé leur bulletin dans l’urne, soit un taux de participation de 56 %, l’un des plus élevés pour les Français de l’étranger.

En Belgique, des bureaux de vote seront installés à Bruxelles (Heysel et au Consulat général basé à Saint-Josse), Waterloo, Charleroi, Mons, Tournai, Mouscron, Liège, Namur, Arlon, Anvers et Gand. Au total, 84 bureaux – dont 45 rien qu’au Heysel – dans 11 centres de vote accueilleront ces Français de Belgique souhaitant faire entendre leur voix.

La majorité d’entre eux a quitté la France pour le travail. D’autres ont suivi les voies de l’amour – ou de la raison fiscale – jusqu’en Belgique. Ce dimanche 10 avril, comme leurs compatriotes, ils voteront au premier tour de l’élection présidentielle française avant de remettre le couvert deux semaines plus tard pour désigner celui ou celle qui présidera l’Hexagone durant les cinq prochaines années.

Au Heysel, justement, la mobilisation semble importante. Il faut environ une heure pour exprimer son suffrage. « C’est vraiment l’effet goulot d’étranglement, » confie une assesseure au Heysel à une de nos journalistes sur place. « Tout le monde arrive entre 11h30 et 14h. Avant c’était relativement calme. » Au consulat, on ne répond pas sur les raisons des problèmes. A 14h, soit deux heures après le début des problèmes d’affluence, la consule générale adjointe dit aller se renseigner pour fluidifier l’attente. Elle souligne cependant une augmentation du nombre d’inscrits, de 91000 en 2017 à 97000 cette année.

Les Français mobilisés

Sarah et Inès sortent du bureau de vote une heure et demie après être arrivées. Pour Sarah, 32 ans, qui avait voté à Londres il y 5 ans, 1h30 d’attente ce n’est pas grand-chose « Ça pouvait durer jusqu’à 3 heures à attendre. » Inès, 33 ans, n’était pas fixée sur son choix aussi vite qu’au scrutin précédent : « J’ai regardé les sondages hier soir pour vérifier que je prenais la bonne décision. Cette année, l’extrême droite est assez flippante, on essaye d’être stratégique. » Sarah renchérit : « Cette année, c’était pas le choix du cœur, c’est le choix de la tête. C’est la première fois en 32 ans que je fais du lobbying auprès de mes proches pour qu’ils votent stratégique. Je n’ai jamais eu aussi peur de l’extrême droite qu’en 2022. »

56 % de participation en 2017

En 2017, les Français de Belgique étaient un peu plus de 46.500 à avoir déposé leur bulletin dans l’urne, soit un taux de participation de 56 %, l’un des plus élevés pour les Français de l’étranger. Le candidat Macron était arrivé largement en tête du dépouillement, avec 35,5 % des voix, devant François Fillon (22,5 %), Jean-Luc Mélenchon (20,4 %) et le socialiste Benoît Hamon (9,5 %). Marine Le Pen n’était arrivée qu’en 5e position, avec 7,3 % des voix.