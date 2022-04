Un avion avec les «espions russes» a quitté la Belgique pour Moscou

Ce dimanche vers 13h45, un avion si pas secret, disons très discret, a quitté le tarmac de l’aéroport de Bruxelles avec Moscou pour destination, via la piste 07-25 Droite. Depuis l’invasion de l’Ukraine, les vols entre les capitales européennes et la Russie sont pourtant strictement interdits, dans un sens comme dans l’autre. Mais il ne s’agissait pas de n’importe quel avion. Il s’agit d’un Ilyuchin II-96 qui raccompagnait les 21 diplomates russes expulsés par la Belgique le 29 mars. Ils n’étaient pas les seuls à bord, les accompagnaient les 17 diplomates russes expulsés par les Pays-Bas. Au total, avec leurs familles, ce sont 150 personnes qui sont montées à bord du vol « RSD086 » attribué à la compagnie aérienne russe SLO Rossiya, basée à Saint-Pétersbourg mais qui appartient au gouvernement russe à travers le groupe Aeroflot et qui devait se poser à Moscou 746 plus tard.

Pour autoriser ce vol particulier, une longue série de mesures et procédures ont dû être suivies puisque ce type de vol est fermement interdit. D’abord, il a été choisi d’organiser l’embarquement des passagers via le protocole généralement appliqué pour les départs diplomatiques officiels, même si les « expulsés » ont été qualifiés d’espions en Belgique et aux Pays-Bas. Ensuite, il a fallu que les autorités aériennes s’accordent pour autoriser et suivre (contrôle aérien) le bon déroulement du vol puisque l’espace aérien européen est interdit aux avions russes (tout comme l’espace aérien russe est interdit aux avions européens qui ne pouvaient donc pas être utilisés non plus pour cette opération spéciale). Pour les autorités aériennes, ce type de vols est rangé dans la catégorie vols dits « diplomatiques ou humanitaires », ce qui, dans ce cas, cause une juxtaposition de sens un peu gênante.