La réussite fuit Remco Evenepoel… pour l’instant!

Quelle belle inspiration d’avoir programmé le Tour du Pays Basque dans l’agenda de Remco Evenepoel et de Julian Alaphilippe ! Patrick Lefevere avait un court instant hésité à envoyer son duo franco-belge sur les routes de l’Amstel Gold Race, histoire de rompre le désarroi ambiant répercuté par une décevante campagne flamande. « Mais ce que nos deux coureurs ont accompli cette semaine sur les routes basques efface très largement, dans mon esprit, les déceptions accumulées jusqu’ici », estime-t-il dans sa chronique du Het Nieuwsblad. Je ne comprends pas qu’à la lecture des performances de Remco, on se demande à la télévision flamande pourquoi notre coureur ne participe pas aux classiques flandriennes ? Dans l’immédiat, j’ai la conviction que notre duo, à la condition acérée au Pays Basque formera un tandem performant et compétitif pour les courses ardennaises. Nous avions un plan cet hiver, notamment par rapport à Alaphilippe, qui avait choisi de renoncer au Ronde, et bien nous le respectons. »