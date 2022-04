Détention inhumaine à la prison de Mons: le directeur tire la sonnette d’alarme

La prison de Mons est une maison d’arrêt et une maison de peine disposant d’une capacité théorique de 274 places pour les hommes, dont une annexe psychiatrique de 19 places, et d’une section pour accueillir 27 femmes. Mais le temps y a fait son œuvre, puisqu’elle est utilisée depuis 152 ans : elle est rongée par l’humidité, elle fait face à un problème de vétusté des équipements, et est régulièrement la proie de punaises de lit qui s’installent dans les nombreuses fissures des murs usés. Par ailleurs, les détenus ne cessent de s’y accumuler et s’ils étaient 300 hommes en août dernier, ils sont aujourd’hui 369, tandis que les femmes sont 35 et que les internés sont 37.