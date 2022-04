Bashir Abdi, une 4e place au parfum de victoire

Il y a des places d’honneur qui valent parfois bien plus qu’une victoire. Il y a deux mois d’ici, Bashir Abdi avait enterré ses rêves de venir défendre son titre conquis en octobre 2021 au marathon de Rotterdam, où il avait battu, en passant, le record d’Europe en 2h03.36. La faute à ces deux « bêtes » blessures contractées coup sur coup au mollet, en décembre, et à l’adducteur, en janvier. Des coups d’arrêt dus en grande partie à un manque de récupération après une saison exemplaire marquée également par sa médaille de bronze conquise aux JO de Tokyo. Croulant sous les sollicitations de tout poil à la suite de ces deux faits d’armes, le Gantois avait eu tout le mal du monde à dire non en fin d’année. Et son organisme le lui avait fait payer…