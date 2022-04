Contrôles de vitesse: vers la fin de la marge de tolérance sur les autoroutes belges

Dès cet été, les contrôles de vitesse devraient être actifs non-stop sur les autoroutes belges, et ce sans marge de tolérance.

D’ici l’été, les contrôles de vitesse sur les autoroutes devraient être actifs en permanence, sans aucune marge de tolérance. C’est ce qu’a annoncé le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open VLD) après un projet pilote réussi sur sept autoroutes.

La capacité de traitement étant limitée, on utilisait jusqu’à présent des marges de tolérance pour les contrôles de vitesse en Wallonie et à Bruxelles, et des quotas en Flandre. Cela signifie que les radars ne flashent que quelques km/h au-dessus de la limite de vitesse légale, ou que les radars ne fonctionnent pas la moitié du temps.