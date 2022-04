La «bonne approche» de Charles Leclerc, vainqueur du Grand Prix d’Australie

Après les premiers Grands Prix de la saison qui s’étaient (presque) tous deux achevés au sprint entre Charles Leclerc et Max Verstappen, on est fatalement devenus exigeants. Si bien que dimanche à Melbourne, le cavalier seul du Monégasque couronné par le premier grand chelem (pole, victoire, meilleur tour d’une course menée du début à la fin) d’un pilote Ferrari depuis… 2010 – Alonso à Singapour ! – donnait presque un goût de trop peu à une course achevée avec plus de 20 secondes d’avance sur Pérez et Russell ! Une domination dont les effets ont été accentués par l’abandon du pilote Red Bull aux deux tiers de l’épreuve (fuite d’essence) ! Un deuxième « DNF » en trois courses pour le champion du monde en titre qui n’a pas ménagé son équipe…