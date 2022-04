Guerre en Ukraine: la droite radicale au service de l’armée ukrainienne

Voilà un sujet dont il est délicat de parler ici. La présence de combattants d’extrême droite dans les rangs de ceux qui défendent aujourd’hui l’Ukraine ne date pas d’hier. Ils ont été parmi les premiers à s’engager.

Le mois dernier, à Lviv, les milices privées recrutaient au moins autant que l’armée régulière. Et même au-delà des habituels militants de la droite radicale. Car on ne tarde à pas à nous le faire remarquer : « Chez nous, aux dernières élections, l’extrême droite a recueilli 3 % des voix. » OK, on se le tient pour dit.