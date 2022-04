Guerre en Ukraine: Alexander De Croo en visite en Europe de l’Est

Le Premier ministre belge sera en Slovaquie, en Pologne, en Roumanie et en Moldavie jusqu’à mercredi. Il rencontrera ses homologues et se rendra dans des structures d’accueil de réfugiés ukrainiens.

Rencontrer ceux qui endossent en premier les conséquences de la guerre en Ukraine. Le Premier ministre Alexander De Croo (VLD) est en début de semaine en visite de travail dans quatre pays de l’Est, en Slovaquie, en Pologne, en Roumanie et en Moldavie. De lundi à mercredi, il rencontrera les chefs d’Etat et de gouvernement slovaque, polonais, roumain et moldave. « Au cours de cette visite, Alexander De Croo s’entretiendra avec ses homologues des conséquences politiques, militaires et humanitaires de l’invasion russe de l’Ukraine », indique le Seize.

En Pologne, le Premier ministre se rendra dans un centre d’accueil de réfugiés ukrainiens, ainsi que près du poste-frontière de Medyka, dans le sud du pays. Une majorité des Ukrainiens qui fuient leur pays transite par cette zone. Depuis le début de l’invasion russe, un peu plus 2.500.000 Ukrainiens ont transité par la Pologne, sur 4,5 millions de personnes qui ont fui le pays.