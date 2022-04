Présidentielle 2022: tout savoir sur le rôle de l’abstention et du vote blanc et nul

Par L.K. et U.S.

Comment sont définies les notions de bulletins nuls, de vote blanc et d’abstention ? Quelles différences existe-t-il entre le vote blanc et le vote nul ? Sont-ils comptabilisés dans les suffrages ? Le Soir fait le point.

Le sens du vote nul est sujet à interprétations :

1. Il se peut que l’électeur n’ait pas voulu que son vote soit nul et a pu croire que l’ajout d’une mention manuscrite n’a pas d’incidence.

2. L’électeur peut aussi déposer volontairement un bulletin nul pour manifester son opposition aux différents candidats.

Quelles différences entre le vote nul et le vote blanc ?

Le vote blanc consiste à déposer dans l’urne une enveloppe vide ou contenant un bulletin sans nom de candidat. Comme le vote nul, il n’est pas pris en compte dans le nombre des suffrages exprimés. Cependant, depuis 2014, en France, le vote blanc est comptabilisé distinctement du vote nul. Il est fait spécialement mention du vote blanc dans les résultats des scrutins. En effet, le vote blanc est censé signifier un message politique – « aucun des candidats n’est digne de ma voix » –, tandis que le vote nul est, comme expliqué ci-dessus, un « mal-vote ». Mais dans les faits, les assesseurs mélangent souvent l’un et l’autre.

Quid de l’abstention ?

Sont comptés comme abstentionnistes les citoyens inscrits sur les listes électorales qui ne se sont pas déplacés le jour du vote.

Le dilemme pour les électeurs : les chiffres de l’abstention sont très suivis par les médias. Gonfler l’abstention permet donc de marquer les esprits et envoyer un message fort. Sauf que l’abstention est largement le fait d’électeurs dépolitisés, ce qui noie le message contestataire. A l’inverse, le vote blanc est beaucoup plus clair : il s’agit d’une expression citoyenne (les gens ont fait le déplacement). Problème : les votes blancs et nuls passent inaperçus parce qu’ils ne sont pas comptabilisés parmi les voix exprimées. En clair, on les soustrait des votants pour calculer la répartition des suffrages à l’un et l’autre candidat.