Guerre en Ukraine: Lviv pleure deux de ses enfants mais croit en son destin

Quelle ferveur ! Dans un silence bouleversant, plusieurs milliers de personnes reprennent doucement les chants religieux des prêtres orthodoxes alignés au premier rang. Les deux cercueils sont posés le long du mur de l’immense cimetière principal de la ville, mais à l’extérieur. Sur le côté de l’esplanade des héros, parce que c’est là que les deux enfants de Lviv qu’on pleure aujourd’hui seront enterrés. Les tombes sont déjà creusées.

Sur plusieurs centaines de mètres s’étendent les sépultures des fils de Lviv morts pendant la première guerre mondiale, puis, plus bas, ceux qui ont péri lors de la deuxième guerre. Trois autres tombes sont plus fraîches, tout en bas, elles datent du mois dernier. Avec les deux d’aujourd’hui, cela fera cinq victimes de l’invasion décidée par Vladimir Poutine, et personne ici ne s’y habitue.