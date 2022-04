Présidentielle française: un bureau de Pau oublie les bulletins de vote d’Anne Hidalgo dans un carton

C’est une situation improbable qui a eu lieu dans un bureau de vote à Pau, dans le sud de la France. Les bulletins de vote de la candidate socialiste, Anne Hidalgo, sont restés dans un carton et non donc pas été proposés aux électeurs.

Il n’y avait donc que 11 tas de bulletins et non 12. Après deux heures et un signalement d’une magistrale, déléguée locale du Conseil constitutionnel, l’erreur a été corrigée.