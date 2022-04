Lego et Epic posent les briques d’un autre métavers

On ne l’avait pas vu venir, mais ce mariage ne manque pourtant pas de raison : Lego et Epic viennent d’annoncer leur collaboration « sur le long terme » afin de créer un métavers dédié aux plus jeunes.

Le groupe est également à l’origine des moteurs Unreal Engine utilisés comme la matrice qui sous-tend de nombreux jeux vidéo modernes.

De son côté, Lego a déjà mis un orteil dans le grand bain du jeu vidéo avec l’adaptation de nombreuses licences parmi lesquelles Lego Indiana Jones, Lego Batman ou plus récemment Lego Star Wars : la Saga Skywalker.

Mais malgré le succès de ces jeux, Lego et les univers virtuels, c’est surtout l’histoire d’un acte manqué. La marque a probablement toujours regardé avec jalousie le succès de Minecraft. Le jeu, vendu à plus de 200 millions d’exemplaires, est en effet largement inspiré des célèbres briques en plastiques puisque sa mécanique principale consiste à assembler et désassembler des blocs afin de construire ce que l’on veut. D’autres mécaniques complexifient toutefois ce concept de base et l’enrichissent, mais la ressemblance est frappante. Lego dispose d’ailleurs d’une gamme de produits physique estampillée Minecraft. C’est dire la proximité des deux marques.

Plus récemment, c’est le jeu « Roblox » qui a poussé le concept d’assemblage de blocs encore plus loin puisqu’il propose à ses joueurs, non seulement d’assembler des décors, mais aussi de créer les règles et le jeu qui vont avec, avant de les partager avec d’autres joueurs.

En s’associant, Lego et Epic pourraient bien disposer d’une sacrée force de frappe afin de toucher les jeunes tout en s’inspirant de ce que fait déjà la concurrence. Pour Niels B. Christiansen, PDG de Lego, ce nouvel espace numérique « donnera aux enfants l’accès à des outils qui leur permettront de devenir des créateurs sûrs d’eux et leur offrira des possibilités de jeu étonnantes dans un espace sûr et positif ».

« Personne ne sait exactement ce que devrait être le métavers, ni même s’il sera un succès, note Nicolas Neysen, professeur à HEC Liège (ULiège) et Digital Transformation Lead. L’enthousiasme est là, c’est certain, mais on ne sait pas encore de quoi on parle. Déjà, un monde virtuel intriqué dans le monde réel, techniquement, cela semble encore assez loin. Ensuite, personne n’a validé le fait que le public attendait effectivement ce genre de proposition. Il en résulte encore beaucoup de fantasme et rien ne garantit que l’on ne se dirige pas vers une désillusion massive ».

Toujours est-il que les marques ne veulent pas louper le train du métavers s’il devait finir par s’imposer. « Certaines décident donc de développer leur solution propre et, ici, Lego et Epic ciblent directement les enfants. C’est une manière de segmenter le marché. Il est plus simple, si on démarre la course un peu tard de viser ce public. On peut aussi noter que les deux marques insistent énormément sur le caractère sécurisé de cet espace pour les plus jeunes, explique Nicolas Neysen, professeur à HEC Liège. Ce faisant, ils coupent l’herbe sous le pied des détracteurs qui ne manqueront pas de se manifester. Car il y a peu de doutes quant au fait que cet espace servira avant tout à monétiser l’attention des enfants ».