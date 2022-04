Dernière journée de D1A: Charleroi se défait facilement de Zulte et valide son billet pour les Playoffs 2 (3-0)

Le Sporting Charleroi n’avait besoin que d’une seule petite unité pour remporter son duel à distance avec Genk et Saint-Trond.

Il n’aura fallu que 28 minutes au Sporting de Charleroi pour venir à bout de Zulte Waregem et valider par la même occasion son billet pour les Playoffs 2. Face à des hommes de Timmy Simons bien peu inspirés, ceux d’Edward Still ont fait la différence grâce à Bayo, avant de profiter d’un but contre son camp de Seck. Les Zèbres feront donc partie des Europe Playoffs, tout comme Genk. Saint-Trond, par contre, est déjà en vacances...

