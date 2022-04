Archive: des merveilles

Le collectif londonien monté autour de Danny Griffiths et Darius Keeler nous revient avec ce douzième album confirmant la place prépondérante de la chanteuse Holly Martin qui a rejoint le groupe il y a maintenant dix ans. Il suffit d’entendre le prenant « Shoutin Within » pour s’en convaincre. Ce deuxième single a succédé au renversant « Daytime Coda » de près d’un quart d’heure qui sera suivi de « Fear There & Everywhere », le troisième single. Holly Martin fait également des merveilles dans « We Are The Same » dont les paroles, comme souvent chez Archive, mêlent angoisses, vulnérabilité et peurs. Les deux années de crise sanitaire que la planète vient de traverser ne pouvaient qu’inspirer un groupe qui a toujours bien aimé se montrer apocalyptique, poursuivant quelque part le travail d’un Pink Floyd auquel Archive a souvent été comparé à ses débuts au milieu des années 90. L’humain reste au centre d’un disque qui ravira les fans…

PIAS.