Avec Omar Ba, les voyages forment le regard

Dans ses séries précédentes, mêlant les techniques et les matériaux, il abordait des thématiques comme les rapports Nord-Sud, la colonisation, le post-colonialisme, etc. Avec, toujours, un style évitant tout didactisme et toute vérité imposée. C’est toujours le cas dans cette nouvelle série mais, cette fois, il aborde de nouveaux thèmes. « J’avais besoin de parler des thématiques précédentes parce qu’en parler permet de mieux y faire face », explique-t-il. « Cette fois, j’ai voulu quelque chose de positif, une invitation à se bouger. On vit beaucoup dans le rêve de partir ailleurs, d’aller voir si l’herbe y est plus verte. Par ailleurs, on attend trop souvent que tout vienne de l’extérieur. Et on laisse partir tout ce qu’on a de bien plutôt que d’en prendre la responsabilité. C’est tout cela que j’ai voulu aborder avec cette série. Le voyage au-delà de l’illusion, c’est l’envie de voyage mais aussi le fait de regarder les choses en face plutôt que de rêver sans agir. »

Ils sont trois. Trois personnages debout comme dans un bus mais ici, c’est un animal qui les transporte dans ses entrailles. Et là où celles-ci apparaissent comme tranchées en deux, on ne voit ni sang ni tripes mais une mosaïque de drapeaux de pays du monde entier. Présentée en début d’exposition, cette toile d’Omar Ba résume assez bien le propos de ce nouvel ensemble d’œuvres dont la plupart ont été terminées en 2022.

Pour cette nouvelle série, présentée pour la première fois et créée en fonction des lieux, Omar Ba aborde la couleur d’une nouvelle manière. « D’habitude, je travaille plutôt dans les noirs et blancs avec un peu de couleurs. Les couleurs, j’adore en acheter dans les magasins spécialisés mais je les utilise peu. J’ai toujours peur de tomber dans le kitsch ou de refaire ce qui existe déjà. »

Omar Ba, détail d’une des trois parties du triptyque «Le pays des hommes» où de petits personnages se nichent dans divers recoins. - D.R.

Deux écueils qu’il évite remarquablement en utilisant une palette assez douce dans les tons, des couleurs peu habituelles comme le rose et une succession de couches mêlant les formes, les textures (acrylique, gouache, crayon, huile, encre de chine, stylo bille…) pour créer de grandes toiles qui frappent d’abord par l’ensemble de la composition avant de révéler leurs multiples facettes. Ce voyage au-delà de l’illusion est ainsi, également, celui de notre regard qui croit avoir vu, puis découvre petit à petit tout ce qui se cache derrière les apparences.

Les grands personnages qui occupent la plupart de ces toiles semblent flotter, comme un peu brouillé, amenant le regardeur à s’interroger. « Pour chaque tableau, je multiplie les couches » explique l’artiste. « Au départ, je couvre la toile de noir ce qui atténue déjà le côté lumineux des couleurs. Puis j’ajoute une multitude de choses comme ces écailles qui étaient, au départ, un accident. »

Omar Ba, «Voyage au-delà de l’illusion 3», acrylique, crayon, huile, encre de Chine et stylo Bic sur toile. - Courtesy of the artist and Templon, Paris-Brussels/Photo: Isabelle Arthuis.

Ces écailles, on les retrouve en effet très souvent, sous différentes formes, en différentes couleurs, créant des volutes, des masses, des mouvements. Mais il y a aussi des lignes, des points, des traits qui se recouvrent mutuellement, donnent naissance à de nouvelles formes. Car Omar Ba sait créer l’illusion comme personne, enlevant parfois un élément comme une jambe pour rendre l’ensemble plus énigmatique et permettre à chacun de se raconter sa propre histoire. On découvre ainsi de petits personnages nichés un peu partout, des objets, des architectures également. Rien de tout cela n’est utilisé comme un commentaire définitif mais comme un élément en plus dans notre réflexion et, plus simplement, dans notre vision. Une vision remise en question par ce passionnant voyage au-delà de l’illusion.