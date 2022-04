Beach House: dix-huit chansons douces et agréables

Cela fait dix-sept ans maintenant que la Maison de la Plage habitée par Victoria (nièce de Michel) Legrand et Alex Scally, de Baltimore, nous berce avec sa dream pop vaporeuse. Après le magistral 7 de 2018, le duo américain nous revient avec un huitième album constitué de dix-huit chansons toujours aussi douces et agréables. Un sentiment augmenté par l’ensemble à cordes que pour la première fois Beach House utilise dans le cadre d’un album divisé en quatre chapitres. Ce qui ne les empêche pas de préserver leurs boîtes à rythmes très eighties et cet héritage électro-pop aux mélodies ciselées dans le sable. Chez Beach House, les funérailles sont roses (« Pink Funeral ») et les histoires d’amour modernes (« Modern Love Stories »). Romantiques à souhait, Victoria et Alex parviennent toujours à se démarquer par une inspiration mélodique renouvelée, à la fois solaire et lumineuse. On ne se lasse pas de ces baignades au petit matin, comme au coucher de soleil et au clair de lune. Le monde dessiné par Beach House est idyllique – irréel peut-être, onirique certes – mais il fait du bien et nous réchauffe le cœur !

Sub Pop-PIAS.