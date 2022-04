Father John Misty: beaucoup d’humour et de nostalgie

Chloë and the Next 20th Century

En décidant il y a une dizaine d’années de s’appeler Père John Misty, Joshua Tillman cherchait-il à fausser les pistes ? Pas vraiment dans la mesure où celui qui s’est fait remarquer du côté de Fleet Foxes ou au sein du groupe de Jonathan Wilson a toujours été attaché à un style americana, entre folk et country, qu’on retrouve ici sur ce disque nous convainquant de l’existence d’un « prochain XXe siècle ». Il y a toujours beaucoup d’humour et de nostalgie chez Josh, comme sur la ballade « Funny Girl » aux violons kitsch alors que « Goodbye, Mr. Blue » aurait pu avoir été écrit par Neil Diamond il y a cinquante ans. « Q4 » rappelle malgré tout que Tillman est un sacré mélodiste à même de nous faire voyager. Sans parler de la bossa « Olvidado (Otro Momento) » qui nous ramène à la grande époque de Stan Getz et des Gilberto. Cuivres et cordes servent un propos franchement mélancolique qui nous rappelle aussi bien Randy Newman que Harry Nilsson à qui il rend hommage. Finalement, c’est bien le siècle défunt que résume ici cet album très varié.