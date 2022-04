Présidentielle 2022: vers un second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, les résultats en direct

Un remake du second tour de l’élection de 2017 se dessine selon nos informations.

Selon les premiers sondages « sortie des urnes », le président-candidat Emmanuel Macron et la candidate du Rassemblement national Marine Le Pen seraient qualifiés pour le second tour de la présidentielle.

Les deux adversaires, qui devraient disputer la « revanche » de 2017, seraient au coude à coude. Macron se situerait entre 24 et 25,2 ; Marine Le Pen à 24 % et Jean-Luc Mélenchon, le candidat de la France insoumise, arriverait 3e, avec entre 19 et 20 %.