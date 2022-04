Présidentielle 2022: études, ascension… tout savoir sur Emmanuel Macron et Marine Le Pen

Voici une présentation du président sortant et de la candidate d’extrême droite, qui semblent se diriger vers le second tour de la présidentielle.

En 2004, à la sortie de l’ENA, Macron devient haut fonctionnaire à l’Inspection générale des finances. A partir de 2008, il devient banquier d’affaires chez Rothschild. Macron devient secrétaire général adjoint de l’Elysée après la victoire à la présidentielle de François Hollande (PS), en 2012. De 2014 à 2016, il occupe le poste de ministre de l’Economie. Fondateur d’En Marche, Emmanuel Macron quitte son poste pour se concentrer sur l’élection présidentielle de 2017, qu’il remporte au deuxième tour contre Marine Le Pen. Son mandat est d’abord marqué par l’affaire Benalla et le mouvement des Gilets jaunes, puis par la gestion de la pandémie de covid. En 2022, Emmanuel Macron se place comme un intermédiaire central lors de la crise ukrainienne et se déclare candidat à un nouveau mandat.

Marine Le Pen étudie le droit et devient avocate au début des années 1990. Elle adhère au Front national dès ses 18 ans et obtient son premier mandat politique en 1998. Son ascension politique a lieu dans les années 2000. Elle s’ancre dans le nord de l’Hexagone et prend la tête du Front national en 2011. En 2012, elle termine troisième de l’élection présidentielle derrière François Hollande et Nicolas Sarkozy. En 2017, elle passe le cap du premier tour mais échoue au second contre Emmanuel Macron, après un entre-deux tours marqué par un débat catastrophique. En 2022, elle en est donc à sa troisième tentative.