Bayernn: un voix onirique aux accents poétiques

On comprend que le Waterlootois Christophe Willems ait choisi Bayernn comme nom d’artiste. Même si son indie-pop en anglais n’a rien à avoir avec la Tortue ex-Nouvelle Star. Après l’EP Sailor & Wolves sorti en 2019, Bayernn publie un premier album très élégant enregistré au Musikfabriken par Emmanuel Coenen et mixé par Charles De Schutter (M, Romano Nervoso…), relevé par les notes de violon et violoncelle de Nicolas Stevens et de Jean-François Assy. Il y a des cuivres aussi ici pour accentuer l’univers cinématographique de mélodies intemporelles qui aiment l’ampleur et les arrangements sophistiqués aux rythmiques saccadées. On est ici en plein raffinement, la délicatesse de chaque instrument étant relevée par cette voix onirique aux accents poétiques. L’expérience se veut non seulement musicale mais aussi visuelle : des élèves de l’Académie royale des beaux-arts de Liège ont réalisé certains des visuels figurant dans l’artwork de l’album, « une manière de remettre la culture comme zone de liberté et de moyen d’expression », nous dit Bayernn.