Présidentielle française: des incidents éclatent en Corse

Début mars, Yvan Colonna, 61 ans, a été battu jusqu'au coma par un codétenu de la prison d'Arles. Il est mort quelques semaines plus tard. La justice française avait auparavant suspendu, pour des raisons médicales, la peine de prison à vie qu'il purgeait pour le meurtre du gouverneur de la Corse en 1998.

L'incident entourant l'agression de Colonna en prison a entraîné des jours d'émeutes sur l'île méditerranéenne.

Les relations entre l'île méditerranéenne de Corse et le gouvernement de Paris ont longtemps été considérées comme difficiles. Depuis des décennies, les séparatistes corses se battent pour une plus grande indépendance, souvent de manière violente. L'organisation clandestine FLNC a déposé les armes en 2014. À la même époque, les nationalistes corses modérés gagnent en importance politique. Ils disposent désormais d'une majorité au sein du parlement régional et réclament un statut autonome.

Lors de l'élection présidentielle de 2017, la droite de Marine Le Pen a obtenu le plus de voix en Corse au premier tour.