Amaury Faye x Igor Gehenot: des musiques qui parlent immédiatement au cœur

Deux pianos à queue en miroir. Igor Gehenot et Amaury Faye l’un en face de l’autre pour un concert de piano à quatre mains. On les a vus et entendus en festival et dans des salles. Les voilà maintenant, le Liégeois de Bruxelles Igor et le Toulousain Amaury, sur album, sobrement baptisé Amaury Faye x Igor Gehenot. Deux tempéraments assez romantiques mais qui n’oublient jamais la pointe d’ironie nécessaire pour ne pas se prendre trop au sérieux. Trois compos d’Igor, deux d’Amaury et des reprises de Ruyichi Sakamoto, Police (Message in a bottle), João Bosco et Chico Buarque. Des musiques donc très variées, du classique à la pop via la bossa-nova, et qui parlent immédiatement au cœur. Et deux pianistes qui entrelacent leurs volutes plutôt que de les opposer. Car il ne s’agit pas d’adversaires mais de complices qui ne veulent qu’une seule chose : nous offrir le meilleur de leur musique. Et c’est réussi.

Hypnote Records