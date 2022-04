Dandy Dandie: un album tout en retenue, en élégance, en raffinement

Non, ne vous endormez pas, même si Hypnos et Morphée sont de la partie : cet album est passionnant, mais il est tout en retenue, en élégance, en raffinement. Il faut faire attention aux mélodies, aux sonorités, au toucher sophistiqué de Nathalie Darche au piano, à la voix envoûtante de Chloé Cailleton, aux souffles combinés d’Alban Darche au saxophone ténor et de Geoffrey Tamisier à la trompette. Même quand il n’y a pas de paroles, ces onze chansons sont de la pure poésie. Alban Darche a composé les musiques de dix pistes, Geoffrey Tamisier celle de Printemps. Des musiques racées, aristocratiques, gracieuses, qui magnifient les poèmes de l’américain Theodore Roethke (Snake), de Guy Le Fèvre de la Boderie, poète français du XVIe siècle (Encyclies), de Paul Verlaine (Printemps), de Jeanne Added (Madeline), de Laure Bonnet, d’après Edgar Allan Poe (Opium) et d’Alban Darche lui-même (Un endroit merveilleux et Brumes et pluies, d’après Baudelaire). On ne ressent complètement la beauté de cette musique qu’après plusieurs auditions attentives. Voilà bien un album à ne pas mettre en fond sonore : il mérite mieux.

