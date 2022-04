Podcast – «Just my luck»: une étonnante expo autour des jeux de hasard

Pour bien commencer la semaine, on vous propose un peu de rêve. Le genre de rêve où vous vous arrêtez dans une librairie, vous demandez un bout de carton pour le gratter et vous ressortez avec quelques millions.

L’exposition « Just my luck » parle de chance. C’est Jean-Marie Wynants qui l’a visitée pour nous. Ça raconte des tas de petites histoires et c’est réalisé par deux artistes, Katherine Longly et Cécile Hupin.