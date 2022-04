Un deuxième tour Macron Le Pen: voici pourquoi la revanche est historique

Selon cette enquête réalisée par un des grands instituts de sondages français, le candidat de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon arriverait troisième, avec 19 % des suffrages. Derrière, le polémiste d’extrême droite Eric Zemmour et Valérie Pécresse, la candidate des Républicains, engrangeraient chacun 8 % des voix.

Le président sortant Emmanuel Macron et la candidate d’extrême droite Marine Le Pen arriveraient en tête du premier tour de l’élection présidentielle française dimanche, selon un premier sondage à la sortie des urnes.

La revanche entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen sera une première historique depuis les affrontements au deuxième tour entre François Mitterrand et Valéry Giscard-d’Estaing, en 1974 et 1981. Le socialiste s’était incliné en 1974, avant de prendre contre le libéral, sept années après.