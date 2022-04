Présidentielle 2022: Emmanuel Macron affrontera Marine Le Pen au second tour

Le président sortant Emmanuel Macron est arrivé en tête, dimanche, du premier tour de l’élection présidentielle française avec un score de 27,6 % à 29,7 % des suffrages exprimés, devant la candidate RN Marine Le Pen, entre 23,5 % et 24,7 %, selon les premières estimations des instituts de sondage publiées à 20h.

Troisième, le candidat de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, est donné entre 19,8 et 20,8 %, devant Eric Zemmour (Reconquête !), entre 6,5 % et 7,1 %, l’écologiste Yannick Jadot entre 4,4 % et 5 % et la candidate LR Valérie Pécresse entre 4,3 % et 5 %. Largement battue avec 2 % des voix, la candidate socialiste Anne Hidalgo a déjà appelé à « voter contre l’extrême droite ».