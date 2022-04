Première grande classique pour Cian Uijtdebroeks: «Aucun problème avec la distance»

De quoi devenir le plus jeune participant de l’épreuve dans l’histoire, à 19 ans et 41 jours, détrônant, pour 142 jours, Matej Mohoric dans ce registre. « Ma première grande classique… et je me suis bien amusé », explique-t-il, même pas marqué par l’effort. « Pour suivre, ça allait mais pour se positionner, ce n’était pas évident sur ces routes extrêmement étroites. Dès que tu perds quelques places, c’est compliqué. C’est nouveau pour moi, je n’avais jamais connu cette situation. Par contre, niveau feeling, aucun problème. Pareil pour la gestion des kilomètres, c’était une première pour moi mais je n’ai pas souffert de la distance (NDLR : 254 kilomètres, la première de sa carrière au-dessus des 200, d’ailleurs). Je suis content, c’était chouette de participer. J’ai appris énormément et je suis heureux d’avoir terminé ma première classique. À la base, c’est l’équipe qui me l’a proposé mais je voulais, moi aussi, en être car j’ai envie de me tester sur tous les terrains. D’essayer, en prévision de l’avenir.