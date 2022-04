Anderlecht en «Champion’s», Charleroi en «Europe»: le mode d’emploi complet des différents playoffs et des barrages de Jupiler Pro League

Les verdicts sont donc tombés à l’issue de la 34e et dernière journée de la phase classique. Place désormais aux Champions et Europe Play-offs dont les calendriers seront dévoilés ce lundi à 18h. Découvrez ici tout ce qu’il faut savoir à ces sujets.

Ce sont les clubs classés de la 1ère à la 4ème place à l’issue de la phase classique du championnat qui y participent. Les points ont été divisés par deux et arrondis au supérieur en cas de demi-point.

(À confirmer : son match contre le Beerschot a été arrêté à cause des supporters du Beerchot alors que le résultat était toujours de 0-0. L’Union devrait obtenir la victoire sur tapis vert.)

2. FC Bruges : 36 points

3. Anderlecht : 32 points

4. Antwerp : 32 points*

*arrondi au supérieur

Toutes les équipes s’affrontent en aller-retour.

Leader à l’issue des 34 journées de la phase régulière, l’Union Saint-Gilloise est, quoiqu’il arrive, assurée de bénéficier d’un ticket européen.

Les « Europe PO »

Cela concerne ici tous les clubs classés de la 5ème à la 8ème place à l’issue des 34 journées de la phase régulière du championnat. A l’instar des Champions PO, les points sont ici également divisés par deux et arrondis au supérieur.

Classement :

1. La Gantoise : 31 points

2. Sporting Charleroi : 27 points

3. Malines : 26 points

4. KRC Genk : 26 points*

*arrondi au supérieur

Le lauréat des Europe play-offs dispustera un match donnant droit au dernier ticket européen disponible. Et ce, contre le 4ème du classement finale des Champions PO.

Comment se répartissent l’attribution des différents tickets européens ?

Pour rappel, la Belgique dispose au total de 5 tickets donnant accès à la Coupe d’Europe qui se répartissent de la manière suivante :

Le vainqueur des Champions’ play-offs est sacré champion et jouera la Champions League

Le 2ème des Champions’ play-offs disputera le troisième tour de qualification de la Champions League

Le 3ème des Champions’ play-offs dispustera le dernier tour de qualification de la Conference League

Le lauréat du match final entre le 4ème des Champions’ play-offs et le vainqueur des Europe play-offs jouera, lui, le deuxième tour de qualification de la Conference League

Enfin, le vainqueur de la Coupe de la Belgique jouera le dernier tour de qualification de l’Europa League

Attention, il existe quelques subtilités :

Si l’Union termine 4ème des Champions PO, c’est le 3ème qui affrontera le vainqueur des Europe PO.

Et puis, il faut encore tenir compte du résultat de la finale de la Coupe de Belgique (La Gantoise affronte Anderlecht le 18 avril). Comme expliqué par la Pro League :

1.Si le vainqueur de la Coupe participe au Champions’ play-offs et termine à la 1ère ou 2ème place, le match final entre le 4ème du Champions’ play-offs et le vainqueur de de l’Europe play-offs pour le deuxième ticket de l’Europa Conference League n’aura pas lieu. Les tickets européens seraient répartis comme suit :

Le champion (phase de groupe) et le vice-champion (troisième tour préliminaire) se qualifient pour la Champions League.

Le ticket de qualification pour l’Europa League du vainqueur de la Coupe revient au 3ème du Champions’ play-offs.

Le 4ème du Champions’ play-offs et le 5ème (vainqueur de l’Europe play-offs) se qualifient pour l’Europa Conference League.

2. Si le vainqueur de la Coupe participe au Champions’ play-offs et termine à la 3ème ou 4ème place, le match final ne sera pas joué non plus. Le vainqueur de la Coupe conserve son ticket pour le dernier tour de qualification de l’Europa League. L’autre club classé à la 3ème ou 4ème place du Champions’ play-offs obtient le meilleur ticket pour l’Europa Conference League. L’autre ticket pour l’Europa Conference League revient finalement au vainqueur de l’Europe play-offs.

3. Si le vainqueur de la Coupe dispute l’Europe play-offs et les remporte, aucun match final n’aura lieu. Le vainqueur de la Coupe conserve son ticket pour le dernier tour de qualification de l’Europa League. Le 4ème du Champions’ play-offs se qualifie directement pour le 2ème tour préliminaire de l’Europa Conference League.

4. Si le vainqueur de la Coupe ne remporte pas l’Europe play-offs, rien ne change dans la répartition des tickets européens. Les deux premières équipes du Champions’ play-offs décrochent un ticket pour la Champions League. Le club classé à la 3ème place décroche un ticket pour l’Europa Conference League. Le vainqueur de la Coupe conserve son ticket pour l’Europa League. Le 4ème du Champions’ play-offs et le vainqueur de l’Europe play-offs s’affronteront pour le dernier ticket de l’Europa Conference League.

Descente et promotion :

Pour rappel, le Beerschot, lanterne rouge de la D1A, culbute en D1B et est remplacé par Westerlo, autoritaire champion de la D1B.