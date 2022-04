David Goffin tourne le dos à 13 mois de galère

Les deux bras levés au ciel, tel un boxeur qui vient de mettre K.-O. son pire cauchemar, David Goffin a quitté le ring de Marrakech avec un énorme sourire, ce dimanche. Malmené par les blessures en 2021 (ischios, cheville, genou) et plongé en pleine crise de confiance en 2022 (seulement 6 matches remportés avant son arrivée au Maroc), le nº1 belge vient de tourner le dos à 13 mois de galère où on comptait plus ses éliminations directes (13 en 22 tournois !) que ses exploits. Les deux derniers remontaient à son 5e titre, conquis à Montpellier en février 2021, et à sa victoire sur Sascha Zverev, alors 6e mondial, pour se hisser en quart de finale à Monte-Carlo, voici pratiquement un an.